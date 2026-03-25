Aprilia, droga e arma in casa: due arresti

Operazione antidroga ad Aprilia, dove la Polizia di Stato ha arrestato due uomini del posto, entrambi già noti alle forze dell’ordine, al termine di un’attività investigativa mirata contro lo spaccio sul territorio.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione che indicava la possibile presenza di un’arma all’interno di un’abitazione. Gli agenti del Commissariato hanno quindi avviato un servizio di osservazione nei pressi dell’immobile, passando successivamente alla perquisizione domiciliare.

All’interno dell’appartamento i poliziotti hanno rinvenuto una pistola modificata, completa di munizioni, insieme a un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti. In particolare sono stati sequestrati oltre tre chili di hashish, circa 130 grammi di marijuana e più di 50 grammi di cocaina.

Nel corso delle operazioni sono stati trovati anche due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, appunti con nomi e cifre e diversi telefoni cellulari riconducibili agli indagati. Elementi che, secondo gli investigatori, delineano un’attività di spaccio ben organizzata.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre l’arma sarà sottoposta agli accertamenti della Polizia Scientifica. Informata la Procura della Repubblica di Latina, per i due uomini è stato disposto il trasferimento in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.

L’operazione rientra nei servizi di controllo e contrasto alla criminalità diffusa portati avanti dalla Polizia di Stato sul territorio pontino.