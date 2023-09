Aprilia, due arresti: accusati di un tentato soffocamento

Sono accusati di un’aggressione avvenuta a giugno ai danni di un uomo con disabilità che avrebbero tentato di soffocare all’interno della sua abitazione. Questo il motivo – come riportato da Latina Oggi – dell’arresto di due persone di Aprilia, finiti ai domiciliari con l’accusa pesante di lesioni e minacce. Il provvedimento arriva dal Tribunale di Latina ed è stato eseguito dai carabinieri apriliani. La vittima era finita al pronto soccorso per le ferite rimediate in seguito all’aggressione da cui sono scaturite le indagini e la denuncia.