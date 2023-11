Aprilia, due arresti per spaccio e valori bollati contraffatti

I carabinieri di Aprilia, insieme al supporto degli elicotteri di Pratica di Mare e del nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria sono in azione da questa mattina per dare esecuzione ad un’ordinanza dispositiva di misura cautelare personale emessa dal G.I.P. del Tribunale di Latina, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 2 indagati ritenuti responsabili del reato di spaccio di sostanze stupefacenti e, solo uno dei due, di detenzione e spendita di valori bollati contraffatti. L’attività di indagine, eseguita dai carabinieri del Nucleo Investigativo sotto la direzione della Procura pontina, si è svolta nell’ambito delle investigazioni successive a due omicidi avvenuti nell’anno 2020.

L’attività di indagine, articolata in servizi di osservazione, affiancata da attività tecnica di intercettazione e da riscontri mirati, ha consentito di disvelare che, nel corso dell’anno 2021, in più occasioni gli odierni indagati illecitamente detenevano e cedevano al dettaglio sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish ad una pluralità di acquirenti ed assuntori. L’attività investigativa ha consentito anche di accertare come uno dei due indagati acquistasse, detenesse e mettesse in circolazione valori di bollo contraffatti.