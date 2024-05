Aprilia, due cani aggrediscono un cucciolo e la sua padrona: una denuncia

Un tranquillo pomeriggio di passeggio con il cane si è trasformato in un incubo per una donna sulla sessantina in via Avello, nella zona di Fossignano, alla periferia di Aprilia. Due cani, di proprietà di un residente della zona, sono riusciti a superare la recinzione e si sono avventati sulla donna e sul suo animale.

La signora ha cercato disperatamente di proteggere il suo cane dall’attacco improvviso, ma è stata a sua volta aggredita e morsa in diverse parti del corpo. Nonostante i suoi sforzi, il cane ha subito ferite significative e ha dovuto essere trasferito d’urgenza in una clinica veterinaria della zona per le cure necessarie.

A separare gli animali è stato il proprietario dei due cani fuggiti, intervenuto tempestivamente ma non senza difficoltà. Successivamente, la donna ha deciso di denunciare l’accaduto ai carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, che hanno raccolto la sua testimonianza e formalizzato la denuncia.

Il presidente del comitato di zona, Valentino Di Leno, ha espresso la sua solidarietà alla vittima dell’attacco, sottolineando la necessità di garantire la sicurezza dei residenti e dei loro animali. “Non è accettabile che le persone non possano passeggiare tranquillamente nel nostro quartiere”, ha affermato Di Leno. “Il problema non è mai l’animale, ma la responsabilità del proprietario nella custodia.”