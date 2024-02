Aprilia, è Teresa Raso la vittima dell’incidente in via del Genio Civile

Si chiamava Teresa Raso, 33 anni compiuti ad ottobre, la vittime dell’incidente di ieri in via del Genio Civile a Campo di Carne, ancora teatro di scontri mortali. La donna all’ora di pranzo, stava andando a casa dei genitori e procedeva a bordo di una Ford Fiesta, quando all’uscita del curvone si è scontrata con una Toyota condotta da 27enne di Aprilia di origine slave, che procedeva in direzione opposta. Fatale l’impatto, sulla fiancata destra, quella del passeggero. Dopo l’urto la carambola e per Teresa più nulla da fare.

Grave il 27enne, ricoverato al Goretti, che sarà sottoposto ad esami tossicologici. Dinamica al vaglio della polizia locale di Aprilia, intervenuta insieme a polstrada e protezione civile per gestire il traffico, chiuso per circa tre ore nel tratto che porta alla Statale Pontina.

La scomparsa di Teresa Raso ha sconvolto la comunità di Aprilia. Un bellissimo commento sui social dice: “E sarai sempre lì dove c’è sole“.