Una forte esplosione è stata avvertita intorno alle ore 18 in via Apollo Arianna in zona Campo di Carne, ad Aprilia. L’esplosione ha letteralmente sventrato l’abitazione dall’interno a causa della deflagrazione del bombolone del gpl. I soccorritori, oltre a domare le fiamme, hanno estratto dalla macerie i corpi di due vittime: una nonna con la nipotina di soli 12 anni. Ancora vivo invece il nonno, trasportato d’urgenza al pronto soccorso.