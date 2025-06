Aprilia, estorsione al parroco: condannato a 4 anni

Arriva la condanna a 4 anni per L.C., il 35enne di Aprilia imputato per tentata estorsione perché a marzo dello scorso anno aveva chiesto insistentemente soldi, quasi pretendendoli, a fedeli e vice parrocco della Chiesa di via Aldo Moro. Qualcuno si era fatto abbindolare, e il 35enne era riuscito a rimediare qualche spicciolo. Una cifra misera che lo aveva portato poi a pretendere altri soldi dal vice parroco che però ha rifiutato. Li erano poi iniziate le minacce e le offese, con il tempestivo intervento dei carabinieri che aveva evitato il peggio.

Condanna che è stata anche ridotta dal giudice Laura Morselli che ha ridotto la richiesta formulata della pubblica accusa, che chiedeva una pena di 5 anni visti i precedenti simili dell’uomo.