Aprilia, evade dai domiciliari e scatena il panico con un complice: arrestato

Tratto in arresto un uomo del 1991, residente ad Aprilia, per i reati di rapina ed evasione. Il soggetto, che era già in regime di detenzione domiciliare, si è reso protagonista di una serie di gravi episodi nella tarda serata di ieri.

Dettagli dell’Incidente

Prima Rapina: Il 33enne, in concorso con un altro individuo ancora ignoto, ha avvicinato e aggredito con un bastone un cittadino indiano del 1984, fattorino per consegne a domicilio, mentre quest’ultimo si trovava alla guida del suo motoveicolo per una consegna. L’aggressore ha sottratto al fattorino il telefono cellulare e il motoveicolo, con cui è poi fuggito insieme al complice.

Seconda Rapina: Circa un’ora dopo, i due individui, utilizzando il motoveicolo rubato, hanno raggiunto una pizzeria. Travisati con caschi, hanno minacciato con una mazza ferrata la cassiera del locale, tentando di rubare la cassa. Tuttavia, sono stati respinti dalla cassiera e da alcuni clienti presenti, che sono riusciti anche a far perdere il casco indossato dal 33enne. I due rapinatori sono quindi fuggiti a piedi, abbandonando il motoveicolo rubato.

Arresto e Conseguenze

Le immagini del sistema di sorveglianza della pizzeria hanno permesso ai Carabinieri di identificare il responsabile. Il 33enne è stato rintracciato presso la sua abitazione durante la notte e arrestato. Attualmente, l’arrestato è ristretto presso le camere di sicurezza del Reparto Territoriale di Aprilia, in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.

Le indagini proseguono per identificare il complice ancora ignoto e per chiarire ulteriori dettagli sull’accaduto.