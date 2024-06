Due uomini rispettivamente sorpresi dai carabinieri mentre violavano le imposte prescritte dalla misura cautelare degli arresti domiciliari. E’ per questo motivo che un 33enne di Campoverde e un 56enne di Aprilia sono stati raggiunti da un aggravamento della misura cautelare.

Per il primo è scattata la custodia in carcere, mentre il secondo è stato trattenuto nelle celle di sicurezza del Reparto Territoriale in attesa del rito per direttissima.