Aprilia, false identità per ottenere il reddito di cittadinanza

Hanno fornito false identità per percepire il reddito di cittadinanza. Sono finiti nei guai due cittadini rumeni e uno equadoregno, denunciati per aver dichiarato false attestazioni sull’identità o condizioni personali, per ottenere il rilascio del bonus e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche il totale complessivo del danno ammonta ad € 30678,37 per un totale di 63 mensilità erogate. Il tutto grazie all’attività di verifica, nell’ambito delle strategie di controllo e contrasto ai fenomeni dell’iliccita percezione del reddito di cittadinanza, richieste dal Comandante Provinciale di Latina, Col. Lorenzo D’Alcia, pianificate nelle attività del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, in stretta sinergia con personale del Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Latina.