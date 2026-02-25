Aprilia, fermati con mille euro in contanti e crack: denunciati

Proseguono senza sosta i controlli del territorio da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Aprilia volti a contrastare lo spaccio di stupefacenti. Nella scorsa notte, i militari della sezione radiomobile hanno denunciato due persone, un uomo e una donna, intercettati durante un normale posto di blocco.

I due sospettati, un 50enne residente in provincia di Roma e una 27enne residente in provincia di Perugia, entrambi già noti alle forze di polizia, viaggiavano a bordo di un’autovettura quando sono stati fermati per un controllo alla circolazione stradale.

L’atteggiamento della coppia ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale e del veicolo. L’intuizione dei carabinieri si è rivelata corretta: all’interno dell’abitacolo è stato rinvenuto un astuccio che nascondeva il kit dello spacciatore.

Le forze dell’ordine, dunque, hanno recuperato: 18 grammi di crack, già suddivisi in dosi pronte per lo smercio; Un bilancino di precisione, utilizzato per la pesatura della sostanza e 1.125 euro in contanti, somma ritenuta dagli inquirenti provento dell’attività illecita di spaccio.