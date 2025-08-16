Aprilia, fermato 32enne: auto rubata e spesa gratis da 200 euro

Mattinata movimentata ad Aprilia, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato un uomo di 32 anni, di origine tunisina, già noto alle forze dell’ordine.

L’allarme era scattato dopo la segnalazione di un furto di un’auto avvenuto nel parcheggio di un centro commerciale. Durante i controlli, i militari hanno intercettato il sospettato a bordo di un veicolo che, dagli accertamenti, è risultato rubato il giorno precedente.

La perquisizione non ha permesso di recuperare il borsello segnalato nella denuncia, ma ha portato alla scoperta di diversi generi alimentari per un valore di circa 200 euro, sottratti poco prima dallo stesso supermercato. La refurtiva è stata restituita all’attività commerciale.

L’uomo, irregolare sul territorio italiano, è stato denunciato per furto e ricettazione, mentre sono state avviate le procedure relative alla sua posizione sul territorio nazionale.