Aprilia, fermato con 13 dosi di cocaina: arrestato 25enne

Un giovane di 25 anni è stato arrestato ad Aprilia con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il ragazzo, italiano e nato nel 2000, è stato fermato nella serata del 7 marzo durante un controllo del territorio in una zona della città già segnalata per episodi legati allo spaccio.

Il giovane ha attirato l’attenzione degli agenti quando, alla vista della volante del Commissariato locale, ha tentato di allontanarsi rapidamente tra le auto parcheggiate. Bloccato dopo pochi metri, ha mostrato un evidente stato di agitazione e ha spiegato di trovarsi sul posto per cercare delle sigarette.

La successiva perquisizione personale ha però portato al ritrovamento di 13 dosi di cocaina, già suddivise e confezionate singolarmente in involucri di plastica chiusi con nastro adesivo colorato. Il peso complessivo della sostanza è risultato pari a 6,36 grammi. Con lui sono stati trovati anche due telefoni cellulari e 275 euro in contanti, per lo più in banconote di piccolo taglio, elementi che hanno fatto ritenere che la droga fosse destinata alla vendita.

La posizione del giovane è risultata aggravata dal fatto che era stato denunciato pochi giorni prima per un episodio analogo.

Dopo il fermo è stata effettuata anche una perquisizione nella sua abitazione, dove sono stati trovati altri 0,24 grammi di cocaina e una pipa utilizzata per il consumo di crack, materiale posto sotto sequestro.

Informato dell’accaduto, il pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina ha disposto per il venticinquenne gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza con rito direttissimo fissata per il giorno successivo.