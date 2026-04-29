Aprilia, fermato con 30 dosi di cocaina: arrestato 48enne

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Aprilia hanno arrestato in flagranza un uomo di 48 anni del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato lunedì sera durante un controllo del territorio mentre si aggirava a piedi nel centro urbano di Aprilia. Il suo atteggiamento ha insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire il controllo con una perquisizione personale.

Addosso al 48enne i Carabinieri hanno trovato poco meno di 18 grammi di cocaina, già suddivisi in 30 dosi pronte per essere cedute.

La successiva perquisizione nell’abitazione dell’uomo ha permesso di rinvenire anche un bilancino di precisione, ritenuto materiale utile all’attività di confezionamento della droga.

Sostanza stupefacente e materiale rinvenuto sono stati sequestrati. La cocaina sarà ora sottoposta agli esami di laboratorio disposti dall’Autorità giudiziaria.

Dopo l’arresto, il 48enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Reparto Territoriale di Aprilia fino all’udienza per direttissima. Nella giornata di ieri il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.