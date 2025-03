Aprilia, fermato con la pistola in auto: arrestato un 24enne

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino straniero di 24 anni, residente in Germania, per detenzione illegale di arma e porto d’armi. L’uomo è stato fermato durante un controllo di routine, dopo aver suscitato sospetti durante l’interazione iniziale con i militari

Durante la perquisizione personale e del veicolo, i Carabinieri hanno sequestrato una pistola calibro 9×19 con matricola parzialmente abrasa, 12 proiettili dello stesso calibro e un coltello da caccia. L’arma, attualmente in fase di accertamenti balistici, verrà analizzata per risalire alla sua provenienza

Dopo le formalità di rito, il 24enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione rientra nel quadro delle attività di contrasto alla criminalità organizzata e alla microcriminalità, con particolare attenzione al controllo del territorio nella città di Aprilia.