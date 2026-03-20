Aprilia, fermato con uno sfollagente in auto: denunciato

Proseguono i servizi di controllo del territorio ad Aprilia, dove la Polizia di Stato ha denunciato un uomo per possesso illegale di oggetti atti ad offendere.

L’episodio risale ai giorni scorsi, durante una normale attività di pattugliamento. Gli agenti della Volante hanno notato un’auto procedere a velocità sostenuta in direzione opposta, un comportamento che ha immediatamente attirato l’attenzione degli operatori. Dopo aver invertito la marcia, i poliziotti si sono messi all’inseguimento del veicolo per effettuare un controllo.

Il conducente si è fermato spontaneamente dopo alcuni minuti. A bordo dell’auto è stato identificato un unico occupante, che ha ammesso di essere consapevole della propria guida ma ha dichiarato di non essersi accorto dei segnali luminosi della pattuglia, senza fornire spiegazioni convincenti sulla sua destinazione.

La successiva perquisizione del mezzo ha portato al rinvenimento di uno sfollagente telescopico, insieme a guanti e tre radio portatili. L’uomo non ha saputo giustificare il possesso dell’arma impropria, che è stata immediatamente sequestrata. Per quanto riguarda le altre attrezzature, ha invece riferito che sarebbero legate alla sua attività lavorativa nel settore della sicurezza.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato accompagnato presso il Commissariato di Aprilia e denunciato a piede libero all’Autorità giudiziaria per violazione della normativa sulle armi.

Un intervento che si inserisce nel quadro dei controlli rafforzati sul territorio, finalizzati a prevenire situazioni di pericolo e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.