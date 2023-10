Aprilia, festa dell’uva e del vino e prima edizione festa del Kiwi

In arrivo, il 28 ottobre, una preziosa opportunità per valorizzare tradizioni e prodotti tipici del territorio. Presso piazza delle Erbe ad Aprilia, si terrà la festa dell’uva e del vino, uno dei più importanti eventi autunnali che si svolgono sul territorio comunale e che offre visibilità alle aziende vinicole locali.

Quest’anno la manifestazione sarà legata anche alla prima celebrazione del kiwi, una scelta mirata dell’amministrazione Principi non solo per celebrare un prodotto d’eccellenza per il territorio, ma anche per offrire un supporto concreto ai coltivatori diretti e alle aziende agricole del settore, gravemente afflitti dalla moria che ha interessato gran parte delle piantagioni di kiwi verde, giallo e rosso.

L’evento, organizzato dal comune di Aprilia in collaborazione con la Pro Loco di Aprilia, si terrà presso piazza delle Erbe. A partire dalle ore 11.00 le aziende che decideranno di partecipare potranno allestire il proprio spazio destinato alla vendita dei prodotti e alla degustazione, prevista nel tardo pomeriggio.

“La tradizione agricola della città di Aprilia, rivive attraverso queste manifestazioni – sottolinea l’assessore alle attività produttive Carola Latini – che nel tempo sono cresciute, fino a includere gran parte delle cantine del territorio di Aprilia e delle città limitrofe. Proprio la volontà di riscoprire le tradizioni legate alle nostre terre e la ferma convinzione di dover lavorare per preservare le eccellenze locali, ci hanno spinto a realizzare la prima edizione della Festa del kiwi, legandola a quella dell’uva e del vino. Abbiamo così voluto offrire un’opportunità agli operatori di un settore che attraversa un momento particolarmente difficile e contemporaneamente celebrare un prodotto che è indissolubilmente legato al territorio pontino e alla città di Aprilia”.