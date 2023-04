Aprilia Film Festival, in arrivo la quinta edizione

Si terrà i prossimi 5, 6 e 7 maggio al Teatro Finestra, presso gli spazi del Polo Culturale ex Claudia, via Pontina Km 46,600 Aprilia (LT) la quinta edizione dell’Aprilia Film Festival, sotto la direzione artistica del suo fondatore Federico Paolini, regista e attore Apriliano.

Il Festival intende valorizzare e sostenere il mondo del cinema e dell’arte a 360°, promuovendo la partecipazione di filmmaker provenienti da tutto il mondo e lasciando la massima libertà di espressione di genere e stile cinematografico.

Il progetto nasce grazie all’associazione culturale Cuore Comico (presidente Roberto Mincuzzi), con il patrocinio della Regione Lazio, la Provincia di Latina, l’IMAIE, del Comune di Aprilia e della Proloco, che ha offerto un particolare sostegno all’iniziativa apprezzandone il forte coinvolgimento territoriale promosso dal Festival.

“E’ nostra intenzione infatti – afferma il suo Direttore Artistico e fondatore – promuovere la città di Aprilia e il territorio Pontino come importante snodo di cultura cinematografica a livello internazionale e di creare un punto di incontro dove si possa parlare di cinema, scambiare idee o anche avere la possibilità di incontrare persone con le quali creare legami di amicizia e/o lavorativi”.

Per l’edizione 2023 si conferma padrino Massimiliano Bruno ed è prevista la partecipazione di altrettanti giurati e ospiti importanti tra cui in giuria: Alberto Gelpi per la regia, Daniele Poli per la fotografia, Flavia Toti Lombardozzi per la recitazione, Luciano Fontana per il Montaggio, Roberto Lobbe Procaccini per la colonna sonora, Gianni Corsi per la sceneggiatura e Paola Riviello per la scenografia. Special Guests, di quest’anno saranno l’attrice e doppiatrice Chiara Luna Oliviero che ha prestato la voce a diverse attrici per film tv, cinema e serie come Elizabeth Lail in “Countdown”, Fanny Sidney in “Chiami il mio agente”, Patricia Allison in “Sex education”. Vincitrice di numerosi premi come “miglior voce femminile” per “Fairy Tail”. Attrice nel film uscito quest anno “i migliori giorni” regia di Massimiliano Bruno e Edoardo Leo.

Sarà anche nostra ospite Perla Liberatori attrice e nota doppiatrice in innumerevoli film e serie tv, voce di note attrici tra cui Hilary Duff, Michelle Rodriguez, Christina Ricci, Scarlet Johansson, Anne Hathaway e tantissime altre.

Le categorie dei premi in palio: miglior Film, miglior Documentario, miglior Film Accademico, miglior Videoclip, miglior Regia, miglior Fotografia, miglior Attore, miglior Attrice, miglior Attore non Protagonista, miglior Attrice non Protagonista, miglior Montaggio, miglior Sceneggiatura, miglior Scenografia, miglior Colonna Sonora, Premio Urban Vision (Alla miglior Locandina) Premio Aprilia – assegnato dalla critica Premio Rotary – assegnato dall’associazione Premio del Pubblico Sabato Premio del Pubblico Venerdì

L’edizione 2023 sarà presentata da Giovanni Cipolletta e Daniele Coscarella. Per tutti e tre le giornate, l’evento avrà inizio alle ore 16.00 con l’esposizione di Stand hobbistici inerenti al cinema, stand artistici e stand gastronomici, per poi continuare alle ore 19.00 con l’apertura del Festival e la proiezione dei cortometraggi in gara prevista nelle giornate del 5 e del 6, per poi arrivare alla serata delle premiazioni che si svolgerà Domenica 7 Maggio con apertura sempre alle ore 19:00.

Per restare aggiornati su programmazione e cortometraggi in gara seguite i nostri social Facebook e Instagram @apriliafilmfestival. I posti sono limitati dunque si consiglia la prenotazione tramite il link https://forms.gle/digjSkSuQLe4Nhme6.