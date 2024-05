Aprilia, finisce con l’auto contro un albero. Grave un 23enne

Mercoledì notte, un terribile incidente è avvenuto in via Fossignano, coinvolgendo un giovane di Aprilia. L’auto, una Fiat 500X, guidata dal 23enne in direzione di Aprilia, ha perso improvvisamente il controllo all’incrocio con via Adda, schiantandosi contro un albero. Il ragazzo ha riportato gravi ferite e è stato soccorso sul posto da un’ambulanza del 118, intervenuti anche i vigili del fuoco e i Carabinieri. Dopo essere stato estratto dall’auto, è stato trasportato all’ospedale dei Castelli Romani, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Le cause dell’incidente sono ancora da determinare.