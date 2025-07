Due individui di Aprilia sono stati sorpresi mentre trasportavano rifiuti pericolosi fino ad Ardea.

I due, una 67enne e un giovane di 27 anni, sono stati fermati dalle autorità in zona Tor San Lorenzo, ad Ardea. Come riporta LatinaTu, i carabinieri hanno rinvenuto, all’interno del Fiat Ducato in loro possesso, materiale ferroso bruciato e pneumatici.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro preventivo, mentre i due sono stati denunciati per il reato di smaltimento illecito di rifiuti.