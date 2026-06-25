Aprilia, fotografo accusato di violenza sessuale: condannato a 6 anni e 8 mesi

Sei anni e otto mesi di reclusione. Questa la sentenza per un fotografo di Aprilia, già ai domiciliari dal 2023, dopo che era stato accusato di violenza per un fatto risalente all’annata precedente, rispetto al quale si era dichiarato completamente estraneo.

Come riporta LazioTv, la vittima è una 24enne uruguaiana che aveva accettato di posare per alcuni scatti, fissando un appuntamento con l’uomo. Stando alle testimonianze della ragazza, il fotografo, dopo il primo incontro con la modella, avrebbe iniziato a toccarle le parti intime e le avrebbe bloccato i polsi, impedendole di muoversi.

La Procura ha poi contestato all’uomo altri due episodi sempre ai danni di ragazze, nonostante il 42enne avesse respinto ogni accusa durante l’interrogatorio.