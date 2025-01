Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio in via delle Riserve Nuove, nella periferia di Aprilia. A scontrarsi due auto, venute a contatto frontalmente per cause in fase di accertamento. Tre i feriti: una mamma e il suo bambino, che viaggiavano a bordo di un’auto, e un uomo che era sull’altra vettura. Sono stati tutti soccorsi e trasportati in pronto soccorso in codice rosso. Sul posto la polizia locale di Aprilia.