Aprilia, fugge all’alt con crack addosso e senza patente: denunciato

Notte movimentata ad Aprilia, dove un giovane di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo un inseguimento rocambolesco con i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale.

Il ragazzo, alla guida di un motociclo, non si è fermato all’alt imposto dai militari durante un controllo alla circolazione, tentando di fuggire. Ne è nato un breve inseguimento conclusosi quando il giovane, dopo una manovra pericolosa, ha urtato l’auto dei Carabinieri, cadendo a terra. I militari, per evitare l’impatto con il conducente, hanno sterzato bruscamente finendo contro il cancello di uno stabile.

Nonostante la caduta, il 22enne ha provato a fuggire a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dai Carabinieri. La perquisizione personale ha portato al sequestro di una modica quantità di crack, mentre gli accertamenti successivi hanno rivelato che non aveva la patente di guida e che il motociclo era già sottoposto a fermo amministrativo.

Oltre alla denuncia, per lui sono scattate pesanti sanzioni amministrative e la segnalazione alla Prefettura come assuntore di stupefacenti. Il mezzo è stato sequestrato e affidato a una depositeria giudiziaria.