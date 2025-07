Aprilia, fugge all’alt della polizia: fermato e denunciato

Ad Aprilia, un uomo classe 1976, è stato denunciato per essere fuggito con la propria auto, alla vista della pattuglia della polizia per evitarne il controllo. I poliziotti, visto il tentativo di eludere l’alt imposto ed il pericolo che l’uomo potesse arrecare alla sicurezza dei cittadini, lo hanno seguito con la volante, fino a che vistosi braccato, l’uomo ha fermato l’auto, con a bordo anche una seconda persona, ed ha iniziato a scappare a piedi.

Nonostante il tentativo, gli agenti in servizio lo hanno inseguito e bloccato poco più avanti per procedere ai controlli di rito. Dagli accertamenti effettuati, l’auto dell’uomo è risultata senza polizza. E’stato denunciato all’Autorità giudiziaria per resistenza a Pubblico ufficiale per essersi sottratto ai controlli ed essere fuggito all’alt della pattuglia. Elevate le sanzioni del caso.