Aprilia, fugge all’alt: fermato con cocaina e crack

Un giovane di 18 anni è stato denunciato dai carabinieri di Aprilia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un normale controllo del territorio, i militari hanno intimato l’alt all’autovettura guidata dal giovane. Il conducente, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha però proseguito la marcia dandosi alla fuga. Ne è nato un breve inseguimento, conclusosi poco dopo con il blocco del veicolo.

A quel punto gli uomini dell’Arma hanno proceduto a perquisizione personale, veicolare e domiciliare. L’attività ha permesso di rinvenire circa 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e crack, suddivisa in nove dosi, ritenute destinate allo spaccio. La droga è stata sequestrata e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, sarà sottoposta ad analisi qualitative e quantitative.