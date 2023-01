Aprilia, furgone in fiamme sulla Pontina: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Poco dopo le 7 di questa mattina, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina è intervenuta sulla Pontina nei territori di Aprilia, a seguito di una telefona che segnalava la presenza di una furgone in fiamme.

I Vigili del Fuoco una volta sul posto hanno provveduto a domare le fiamme che avevano avvolto l’abitacolo, successivamente, sono state acquisite delle informazioni per capire le cause che hanno portato all’incendio le quali, al momento, sembrano accidentali. Non si registrano persone ferite o intossicate. Sul posto anche le forze dell’ordine per l la sicurezza della viabilità.