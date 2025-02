Aprilia, la cantautrice Giordana Angi dona porte e reti al campetto di Parco Don Zanardo

Un gesto di cuore per la sua comunità quello della cantautrice Giordana Angi, che ha finanziato l’installazione di nuove porte e reti al campo di calcetto del Parco Don Zanardo di Aprilia, restituendo ai ragazzi della zona uno spazio di gioco gratuito e fruibile.

L’artista ha condiviso la notizia sui propri canali social, sottolineando con emozione quanto raggiunto assieme al comitato di quartiere: “Avrei sognato da piccola di avere un campetto dove andare a giocare gratuitamente e l’idea di poter dare qualcosa ai ragazzi della mia zona mi riempie il cuore. Ora daje, giochiamo, sono pronta, mi rimetto gli scarpini”.

Un contributo che, come riportato anche dal quotidiano Latina Oggi, è stato accolto con grande entusiasmo dalla comunità e dal comitato Don Angelo Zanardo, che ha voluto esprimere la propria gratitudine nei confronti della cantante: “Dopo continue porte in faccia e promesse non mantenute, un giorno arriva lei con la sua umiltà – racconta Daniela Achilli, presidente del comitato – e ci siamo subito adoperati per realizzare quello che i ragazzi sognavano da sempre. In due settimane siamo riusciti a mettere le porte da calcio ai nostri campetti. Grazie Giordana, da parte di tutto il quartiere”.