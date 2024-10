Aprilia, giovane arrestato per tentato furto in negozio

Sventato furto in un negozio di Aprilia, arrestato uno dei ladri in azione. I carabinieri, intervenuti su segnalazione, hanno trovato un’auto risultata rubata il 18 ottobre nei pressi del Commissariato di Polizia si Genzano di Roma.

Con l’arrivo del titolare del negozio, sono state visionate le immagini delle telecamere di sorveglianza, appurando che quattro individui hanno tentato di forzare la porta antipanico sul retro dell’attività. Le ricerche hanno condotto all’identificazione di un ragazzo di 23 anni, residente ad Aprilia, rintracciato in una via vicina. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di oggetti utilizzati per il tentato furto e riconosciuto dalle registrazioni video.

Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto in concorso, mentre continuano le indagini per identificare gli altri complici.