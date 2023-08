Aprilia, giovane imprenditore vittima di un doppio attentato di fuoco

Doppio attentato incendiario ad Aprilia nella notte tra domenica e lunedì. E’ questo quanto avvenuto ai danni di un giovane imprenditore che – come riporta Latina Oggi – è stato vittima di un episodio che non sembra lasciare spazio ad interpretazioni. Prima ignoti hanno dato fuoco alla sua Audi parcheggiata sotto casa, poi hanno attentato alla serranda dell’attività di cui è titolare, una paninoteca di via delle Regioni. Sulla matrice intimidatoria non sembrano esserci dubbi. Sul caso stanno indagando ora i carabinieri di Aprilia.