Aprilia, giovane molestato nel parco: l’aggressore scappa

Lo avrebbe avvicinato nel parco di via dei Mille, per poi tentare di palpeggiarlo facendogli proposte di natura sessuale. A quel punto il giovane, vittima di molestie, avrebbe reagito con forza, attirando anche l’attenzione di qualche passante, facendo scappare via il suo molestatore, a quanto pare uno straniero. Questo l’episodio raccontato sulle pagine di Latina Oggi che apre un caso ad Aprilia dove i carabinieri, poi intervenuti sul posto, stanno cercando l’uomo accusato di molestia sessuale su un minorenne. Il presunto aggressore ha fatto però perdere le proprie tracce.