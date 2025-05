Aprilia, giovane prende fuoco mentre appicca un incendio: si indaga

Un giovane ha rischiato di farsi male seriamente la scorsa sera, colto dalle telecamere di sorveglianza dello stabilimento di trattamento rifiuti Rida Ambiente di Aprilia che lo hanno ripreso mentre appiccava un incendio davanti al cancello d’ingresso dell’azienda situata in via Valcamonica. Il rogo stava per trasformarsi in una tragedia quando il giovane è stato avvolto dalle fiamme, ma fortunatamente poco dopo è stato visto allontanarsi di corsa senza apparenti ferite. Anche il rogo ha causato solo un annerimento dell’asfalto, senza danni gravi. I Carabinieri di Aprilia stanno conducendo le indagini su questi vari episodi.