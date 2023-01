Aprilia, grave incidente sulla Pontina: atterra l’eliambulanza

Un grave incidente si è verificato poche ore fa sulla Pontina ad Aprilia, nei pressi dell’ex Claudia, in direzione Roma. Nel sinistro, per cause ancora da stabilire sono rimaste coinvolte tre auto con altrettanti feriti, per uno di essi si è reso necessario anche l’intervento dell’eliambulanza che è atterrato lungo la carreggiata.

Sul posto oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Latina e la Polizia Stradale per stabilire l’esatta dinamica dello scontro e per gestire i disagi causati dal traffico, la strada è al momento chiusa per far lavorare al meglio i soccorritori.