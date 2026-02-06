Aprilia, ha più spray urticante del dovuto: denunciato

Ad Aprilia, lungo la via Nettunense, la Polizia di Stato ha fermato un automobilista durante un posto di blocco programmato per le attività di prevenzione sul territorio.

L’uomo, un cittadino italiano di 30 anni, ha mostrato fin da subito un atteggiamento nervoso e poco collaborativo. Un comportamento che ha insospettito gli agenti, anche alla luce dei precedenti a suo carico per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di armi. Da qui la decisione di procedere con una perquisizione personale e del veicolo.

Nel corso dei controlli, all’interno del vano portaoggetti della portiera anteriore, è stato trovato uno spray al peperoncino a base di Oleoresin Capsicum. Dagli accertamenti è emerso che il dispositivo superava i limiti previsti dalla normativa per quantità e concentrazione della sostanza, risultando quindi non conforme alla legge. Lo spray, immediatamente utilizzabile, è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Per il conducente è scattata la denuncia a piede libero in base alla legge sulle armi e oggetti atti ad offendere. Al termine delle formalità, l’uomo è stato lasciato in libertà.