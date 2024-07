Aprilia, i Nas chiudono la casa famiglia “Collina dei Ciliegi”

Infissi rotti, pareti macchiate, ragnatele ovunque, danni all’impianto idrico con acqua non sanificata e chi più ne ha più ne metta. E’ questa la situazione in cui versavano gli ambienti della casa famiglia “La Collina dei Ciliegi” ad Aprilia, chiusa a seguito di un blitz dei carabinieri del Nas di Latina.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, i militari hanno effettuato un sopralluogo accompagnati dal personale della ASL e dalla Polizia Locale rilevando una serie di violazioni che hanno portato a delle sanzioni nei confronti del Consorzio che gestisce la struttura socio-assistenziale. I carabinieri al termine dell’ispezione hanno chiesto la chiusura della struttura nella quale alloggiavano sette minorenni, che dovranno, per forza di cose, essere collocati in altre strutture.