Aprilia, il 23 gennaio apre in ospedale nuovo centro odontoiatrico

Il prossimo 23 gennaio verrà inaugurato presso l’Ospedale Città di Aprilia il nuovo Centro Odontoiatrico, una struttura moderna e tecnologicamente avanzata dedicata alla salute orale. Il centro, integrato con le altre unità ospedaliere, offrirà cure dentali specialistiche e multidisciplinari, rappresentando un punto di riferimento per la comunità.

Prestazioni

In occasione dell’apertura, il centro offre visite odontoiatriche con ortopanoramica e sedute di pulizia dentale gratuite fino al 31 gennaio. Gli interessati possono prenotare al numero 340 9440051. Il centro sarà operativo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 19:00, e garantirà un’ampia gamma di servizi: visite odontoiatriche, igiene orale, protesi e chirurgia dentale, trattamenti conservativi, estetici e di ortodonzia e cure specifiche per pazienti pediatrici e geriatrici. Con un team di 10 specialisti, il Centro è progettato per rispondere a esigenze cliniche di ogni tipo, incluse quelle più complesse, grazie alla collaborazione con le altre unità dell’Ospedale.

Il responsabile Alessandro Tosoni ha dichiarato: “Vogliamo garantire cure dentali di eccellenza, unendo tecnologie avanzate e assistenza integrata”.

Numeri

Il direttore sanitario, Danilo Palermo, ha aggiunto: “L’Ospedale Città di Aprilia nell’anno 2024 si è contraddistinto per aver registrato numeri importanti: 36.702 accessi in PS, 2.257 interventi di Chirurgia ed Ortopedia, oltre 500 neonati nel reparto di Ostetricia e Ginecologia e 206.892 prestazioni in regime ambulatoriale. Questa è la volta del Nuovo Centro Odontoiatrico, che potrà disporre di un valore aggiunto essendo collocato all’interno di un’Ospedale innovativo e multidisciplinare”.