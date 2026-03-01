Aprilia, il Cdq Selciatella tuona contro il comune: “Strade ridotte ad un colabrodo”

“Abbiamo inviato l’ennesima PEC alle Commissarie del Comune di Aprilia – annuncia Andrea Mosca, Vice-Presidente del Comitato in merito alla questione che gravita intorno alla forte usura delle strade – per segnalare l’alto rischio di pericolosità dello sgrottamento della strada al civico 114 di via Pantanelle (adiacente l’incrocio tra via Pantanelle/Selciatella) per il quale, dopo la nostra ultima segnalazione del 3 gennaio scorso, è stato solo messo un cartello, ma non sono ancora intervenuti per la sistemazione del manto stradale.”

“Abbiamo inoltre segnalato le enormi buche su tutta via Selciatella – aggiunge l’altro Vice-Presidente del Comitato, Claudio Barbetti – in particolare dal semaforo al confine con Nettuno si segnala uno smottamento della strada e numerosi crateri che rendono la viabilità difficoltosa e molto pericolosa.”

“Stesso discorso su via Pantanelle, via del Querceto, Via Gari – prosegue Luca Loprete, Presidente del Comitato – e tutte le altre vie adiacenti sono occupate da buchi ormai diventati crateri che mettono ad elevato rischio l’incolumità degli automobilisti e dei motociclisti. Noi abbiamo fatto numerose segnalazioni, speriamo non si faccia male nessuno, ma in caso di potenziale incidente a rischiare anche in sede penale sarà chi non ha fatto nulla.”

“I Comitati di quartiere – conclude Daniela Marandola Segretaria del Comitato – sono un punto di riferimento per la gente, anche se noi non abbiamo alcun potere, se non quello di cercare di essere la loro voce e di creare situazioni di aggregazione e riflessioni su tematiche sociali: come il prossimo 8 marzo, nel quale inaugureremo la panchina rossa al Parco Selciatella alle ore 10.”