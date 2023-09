Aprilia, il comune apre il bando per ampliare l’offerta degli asili nido

Aumentare i posti a disposizione all’interno dell’asilo nido comunale; stipulare convenzioni per ospitare i bambini in lista di attesa all’interno degli asili nido privati; erogare contributi a favore delle famiglie che pur essendo in possesso dei requisiti, non hanno potuto accendere ai servizi offerti dal Comune di Aprilia. L’amministrazione pensa alle famiglie, potenziando i servizi offerti per accogliere nella struttura pubblica e negli asili privati i piccoli di età compresa da 0 a 3 anni. Il limite dei posti assegnabili dall’asilo nido comunale e la crescita delle famiglie in lista di attesa, ha portato l’amministrazione a elaborare una strategia che integra il servizio pubblico con le possibilità offerte dalle convenzioni con il privato. Inoltre qualora i posti a prezzi convenzionati per gli aventi diritto dovessero terminare, le famiglie avranno la possibilità di beneficiare dei voucher specifici.

Con la delibera numero 115 del 2023, la giunta ha deciso non solo di dare mandato al dirigente di valutare la possibilità di incrementare il numero dei posti per i bambini che potranno essere accolti all’interno del nido comunale, ma ha riaperto i termini per le convenzioni con i privati.

Nelle scorse ore è stato pubblicato nella sezione bandi avvisi – amministrazione trasparente- del sito internet del Comune di Aprilia un nuovo avviso pubblico per acquisire la manifestazione di interesse da parte dei nido privati utile a stipulare una convenzione per riservare dei posti ai bambini che presenteranno richiesta all’ente per il prossimo anno e che in passato non avevano potuto accedere al servizio restando nelle liste di attesa. Trattandosi di bando a lista aperta, il Comune di Aprilia, in ordine di ricevimento delle istanze, procederà a verificare il possesso dei requisiti indicati nell’ avviso, per poi stipulare le convenzioni con ciascun gestore per il numero di posti offerti in riserva dal gestore stesso. Lo scopo dell’avviso pubblico è quello di incrementare l’offerta pubblica di servizi per la prima infanzia a disposizione delle famiglie con figli tra 3 mesi e 36 mesi d’età, residenti nel Comune di Aprilia riservando dei posti-bambino/a presso i nidi privati , per l’anno educativo 2023/2024, dando la priorità agli utenti in lista di attesa del nido comunale “D. D’Alessio”.