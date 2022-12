Aprilia, il Comune dice no all’impianto di termovalorizzazione a Santa Palomba

L’Amministrazione Comunale di Aprilia, aderirà al comitato dei diciassette Comuni dell’area sud della capitale per contrastare la realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione nell’area di Santa Palomba.

Dichiara il primo cittadino Antonio Terra che: “L’adesione per la nostra amministrazione è scontata, questa presa di posizione avviene a poche ore dall’approvazione in Consiglio comunale di una mozione contro tale prospettiva che riteniamo assolutamente negativa per i nostri territori. Condividiamo le criticità evidenziate dalle 17 amministrazioni comunali e con loro porteremo avanti questa nuova battaglia. Una posizione critica la nostra, chiara e senza ambiguità, in coerenza con i numerosi atti votati e portati a compimento in questi anni a partire dall’adesione al percorso verso rifiuti zero, per sua natura contrario alla soluzione dell’incenerimento dei rifiuti. Siamo contrari a questo tipo di progettualità, lo abbiamo già dimostrato più volte e continueremo a difendere questa visione in ogni sede. Oltre a ribadire il concetto che questi territori hanno già dato in termini di impianti di trattamento dei rifiuti, come amministrazione crediamo nella gerarchia europea dei rifiuti e contestiamo fortemente la soluzione inceneritore. Crediamo in una raccolta differenziata spinta e di qualità che realizzi a pieno l’obiettivo di un’economia circolare completa. Siamo assolutamente contrari ad ogni ipotesi di nuovi impianti di trattamento di rifiuti sul territorio e poco importa che si tratti in questo caso di un territorio fuori dai nostri confini comunali e provinciali, visto che le emissioni in atmosfera non conoscono questo tipo di limiti e le ricadute degli inquinanti ci riguardano da vicino. Questa sarà la nostra posizione anche all’interno degli Egato che si stanno costituendo”.