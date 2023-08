Con una delibera di Giunta il Comune di Aprilia ha revocato con effetto immediato la concessione dello stadio Quinto Ricci alla società Racing Ardea di Antonio Pezone, ex Racing Aprilia, che aveva diritto all’utilizzo dell’impianto comunale fino al settembre del 2024. La decisione è stata presa in virtù di alcuni emolumenti non corrisposti dalla società calcistica all’amministrazione, come alcuni canoni mensili e le volture della corrente elettrica. Lo stadio torna così in mano all’ente.