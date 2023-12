Aprilia, il concerto natalizio all’Istituto Matteotti

Christmas Peace è il titolo del tradizionale concerto di Natale promosso dalla sezione ad indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo Giacomo Matteotti e che coinvolge tutto l’istituto.

Si terrà domani, lunedì 18 dicembre presso la chiesa dei Ss Pietro e Paolo di via Ugo La Malfa e sarà svolto in due turni per permettere a tutti di vedere lo spettacolo. Sono coinvolti i ragazzi della sezione ad indirizzo musicale della secondaria di primo grado e gli alunni delle classi quarte della primaria Deledda e Campoverde per un totale di oltre 400 alunni. Il titolo dello spettacolo continua il solco del lavoro tematico della pace, portato avanti dall’istituto. I brani cantati dai ragazzi spazieranno dalle carol natalizie a composizioni più recenti in stile jazz. Tra le canzoni: la più gettonata di quest’anno “Rockin’ Around the Christmas Tree” di Brenda Lee che è al primo posto nella classifica degli ascolti natalizi, poi Cohen, Blue Christmas di Elvis Presley e tanto altro. Ad accompagnare i ragazzi gli insegnanti di strumento musicale. Alla direzione corale la professoressa Gabriella Vescovi. Tutte le musiche sono come sempre cantate e suonate dal vivo. Per l’occasione si esibirà anche l’orchestra Matteotti composta dagli alunni di seconda e di terza della sezione ad indirizzo musicale, che suonerà un arrangiamento di Italiano, per omaggiare un grande cantautore della musica leggera italiana da poco scomparso, Toto Cutugno. Infine suonerà un medley di canti natalizi con un finale travolgente che coinvolgerà tutti. “Il concerto di Natale è per l’istituto un grande momento di condivisione attraverso la musica -commenta la dirigente Giuseppina Rossi- che permette agli alunni dell’istituto di vivere veramente la verticalità e le potenzialità che offre questo lavoro congiunto tra primaria e secondaria di primo grado.

È anche un momento di festa che racchiude il lavoro di questa prima parte dell’anno”. Il concerto trova la collaborazione dell’associazione Kammermusik che da anni opera con l’istituto Matteotti per la diffusione della pratica musicale tra i giovani, e della parrocchia. Un ringraziamento speciale va quindi al batterista Roberto Erdasche ci accompagna sempre e al parroco Don Gabriele D’Annibale che ci ha accolto veramente a braccia aperte, insieme a tutto lo staff della parrocchia Ss Pietro e Paolo. Un ringraziamento infine al fonico Andrea Virgini che ci supporta sempre, a tutti i genitori sempre presenti e ai ragazzi per l’impegno e la passione che ci mettono. Vi aspettiamo numerosi!