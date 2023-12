Aprilia, il coro Liberi Cantores: le date degli eventi di Natale

Ha avuto ufficialmente inizio il cartellone di eventi natalizi organizzati dal coro Liberi Cantores di Aprilia, diretto dal maestro Rita Nuti. A dare il “La” alla serie di concerti per queste festività il concerto anteprima “Candlelight 2023”, un evento ormai diventato una tradizione. Il coro apriliano si è esibito presso il parco Friuli ad Aprilia Nord con il sostegno del comitato di quartiere. Subito dopo il concerto c’è stata l’accensione dell’albero di Natale che ha animato il cuore del quartiere in pieno centro. “Un successo – ha commentato il Maestro Rita Nuti – si tratta di un evento a cui teniamo molto e che ogni anno riesce ad incantare chi partecipa. Ringrazio il presidente del Comitato Aprilia Nord, Luigi Alfonselli, e tutti coloro che erano presenti”.

La tabella di marcia per i Liberi Cantores è fitta. Venerdì 15 dicembre alle 20 presso la chiesa Santa Maria Madre della Chiesa in via Giustiniano è in programma il concerto “Young Candle Light Christmas” a cui parteciperanno anche il coro di voci femminili “Sunrise”, il coro voci bianche dell’Istituto Pascoli, il coro Giovanile Diapason dei Castelli Romani.

Sabato 16 dicembre alle 20 presso la chiesa arcipretale San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti in piazza Roma si terrà la XXII edizione del Concerto Candlelight, concerto al lume di candela. Anche in questo caso oltre ai Liberi Cantores ci saranno il coro “Sunrise”, il coro voci bianche Pascoli, il quartetto d’Archi e Martina Mannozzi.

Domenica 17 dicembre alle 19 presso la Cattedrale San Marco di Latina, concerti dell’Avvento. Liberi Cantores – Sunrise – Quartetto d’Archi

Martedì 19 dicembre alle 18.00 presso l’associazione Centro Sociale per Anziani in via Cisternense a Campoleone di Lanuvio, ci sarà il concerto di Natale con Liberi Cantores e le Sunrise.

Mercoledì 20 dicembre alle 20 presso l’Auditorium Seraphicum Roma concerto delle Sunrise e del coro di voci bianche della Pascoli

Giovedì 21 dicembre alle 18.30 presso Palazzo Chigi ad Ariccia il concerto Voci di Natale tra i libri, Rassegna di Cori scolastici con le Sunrise e il coro voci bianche della Pascoli.