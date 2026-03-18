Aprilia, il latitante Maurizio Salvo arrestato a Malaga

È finita in Spagna la fuga di Maurizio Salvo, trentenne originario di Aprilia ritenuto dagli investigatori vicino agli ambienti della criminalità organizzata pontina. L’uomo è stato individuato e arrestato a Malaga al termine di un’operazione condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia, in collaborazione con la Guardia Civil spagnola.

Il fermo rientra nell’ambito di un’indagine internazionale che ha portato allo smantellamento di un’organizzazione criminale dedita all’importazione di ingenti quantitativi di droga dal Sud America verso l’Europa. L’operazione, avviata da tempo, aveva già portato all’arresto di 30 persone ritenute coinvolte nel traffico di stupefacenti. Dopo la cattura, Salvo è stato estradato in Italia e trasferito in carcere.

Secondo gli inquirenti, nonostante la giovane età, il trentenne avrebbe avuto un ruolo di rilievo nel contesto criminale locale ed è considerato vicino a Patrizio Forniti, figura nota agli investigatori. I rapporti del 30enne si estenderebbero anche a Giacomo Madaffari, nome già emerso in precedenti inchieste giudiziarie.