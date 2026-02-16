Aprilia, il ponte di via Isole già nel degrado: buche e cantiere incompleto

A poco più di quattro mesi dalla riapertura, il ponte di via Isole ad Aprilia, riqualificato con un intervento da quasi un milione di euro finanziato con fondi PNRR, mostra già evidenti criticità. Buche, cedimenti dell’asfalto e distacchi di cemento in corrispondenza dei giunti stanno compromettendo la sicurezza e riaccendono le preoccupazioni dei residenti.

L’infrastruttura era stata riconsegnata alla città il 30 settembre 2025, dopo quasi due anni di lavori per la riduzione del rischio idraulico del fosso affluente Spaccasassi. Tuttavia, le condizioni attuali raccontano una realtà diversa: il manto stradale presenta avvallamenti e segni di deterioramento, mentre lungo il ponte si registrano già fenomeni di disgregazione del calcestruzzo.

A rendere il quadro ancora più critico è la presenza di materiali e residui di cantiere mai rimossi. Sull’argine del fosso restano accatastati massi e barriere in cemento, mentre nelle vicinanze della carreggiata si notano tubazioni scoperte, pozzetti aperti e altri elementi che danno l’impressione di un’opera non completamente conclusa. Inoltre, è ancora presente il segnale di divieto di transito “eccetto mezzi autorizzati”, nonostante la riapertura ufficiale, creando confusione tra gli automobilisti.

Alla luce delle anomalie, viene chiesto un intervento urgente da parte dell’amministrazione comunale e degli uffici competenti, con verifiche tecniche sullo stato dell’opera, la bonifica delle aree ancora occupate dal cantiere e chiarimenti sui collaudi effettuati e sulle eventuali responsabilità.

Dopo due anni di disagi e un investimento importante di risorse pubbliche, i cittadini chiedono ora garanzie sulla sicurezza e sulla durabilità di un’infrastruttura che, a pochi mesi dalla riapertura, presenta già segnali preoccupanti.