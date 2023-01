Aprilia, il reparto oncologico in memoria di Paola Miceli

Domani, venerdì 20 gennaio alle ore 16:30, il reparto oncologia del Poliambulatorio di via Giustiniano verrà intitolato alla memoria della professoressa Paola Miceli.

La professoressa Miceli, scomparsa il 14 marzo 2022, durante i mesi più complicati della pandemia da Covid-19 si è distinta per spirito di servizio all’interno del reparto oncologia quale operatrice volontaria. Per molti anni è stata presidente AVO LT, successivamente è diventata delegata EDI per la regione Lazio.

L’idea di Resy Langiano, presidente Andos comitato di Aprilia odv, di intitolare alla Sua memoria il polo oncologico della Asl di Aprilia nasce proprio dalla condivisione di una grande ed intensa, amicizia e dall’esempio che, nel corso della Sua esistenza, ha profuso in particolar modo nel mondo del volontariato.

Alla cerimonia della scopertura della targa saranno presenti il personale medico della Asl, i rappresentanti del Tribunale dei diritti del malato e le associazioni Andos, Europa Donna, Breast Unit e l’Associazione volontari Ospedalieri. Inoltre interverrà anche il sindaco di Aprilia Antonio Terra.