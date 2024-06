Aprilia, il sindaco incontra la Cisl: Polizia Locale e Multiservizi i temi

La chiusura della fase di liquidazione per l’Azienda Speciale Multiservizi e la situazione inerente le carenze d’organico in seno alla Polizia Locale di Aprilia, sono stati gli argomenti trattati questa mattina, in occasione dell’incontro del sindaco di Aprilia Lanfranco Principi con una delegazione della Cisl. L’incontro è stato caratterizzato da un dialogo franco e su posizioni che si sono dimostrate convergenti.

In particolare il Sindaco ha assunto l’impegno di accelerare il più possibile le pratiche per il reintegro delle posizioni libere nel corpo della Polizia Locale, dove si registrano importanti carenze di organico, con aggravio del lavoro a carico delle figure ad oggi presenti e difficoltà organizzative sempre legate all’esigenza di effettuare i servizi previsti su un territorio tanto vasto con un personale limitato in termini numerici.

Importanti chiarimenti son stati dati anche sulla situazione Asam, in merito allo stato di liquidazione e dei progetti di esternalizzazione di alcuni servizi.

“L’incontro – sottolinea il sindaco Lanfranco Principi è stato utile a ribadire le reciproche posizioni. Sono vicino alle esigenze dei nostri lavoratori, del corpo di polizia locale e dell’Asam. Il lavoro e l’attenzione su questi temi da parte mia è costante e ritengo che ciò sia emerso chiaramente in occasione dell’incontro di oggi. Sono certo che a breve si avranno le risposte tanto attese.”