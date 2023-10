Aprilia, il sindaco Principi incontra i lavoratori della Multiservizi

In seguito della manifestazione organizzata dalla Cgil, il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi ha incontrato presso il suo ufficio una rappresentanza dei lavoratori dell’Azienda Speciale Aprilia Multiservizi. Durante il confronto sono stati trattati i temi legati al futuro dell’azienda speciale, alle tempistiche necessarie per uscire dallo stato di liquidazione in corso dal 10 Febbraio 2017 e alla possibilità di sottoscrivere il contratto decentrato, come da richieste avanzate nel tempo dalle sigle sindacali. Il primo cittadino ha rassicurato i lavoratori rispetto alla volontà politica della maggioranza di preservare la Multiservizi e i dipendenti della stessa.

“La municipalizzata – sottolinea il sindaco Lanfranco Principi – rappresenta un fiore all’occhiello. L’obiettivo della nostra maggioranza è quello di giungere alla conclusione della procedura di liquidazione, di farlo nel più breve tempo possibile, ma nel rispetto dei tempi tecnici necessari: solo procedendo così sarà possibile salvaguardare la Multiservizi e il futuro dei lavoratori. Lo stato di liquidazione fu votato in consiglio comunale nel 2017 per una chiara scelta politica della maggioranza di allora, chiaramente orientata verso la chiusura della municipalizzata. Per quanto ci riguarda, abbiamo già avuto modo di condividere quali sono i nostri obiettivi che nel tempo non sono cambiati. La nostra volontà politica e il nostro interesse restano quelli di preservare l’azienda e giungere nel più breve tempo possibile alla revoca dell’atto di liquidazione. Quanto alla sottoscrizione del contratto decentrato per i dipendenti Asam, anche in questo caso non manca la volontà politica. Per poter compiere questo passo però non possiamo prescindere dalla capacità economica reale che l’ente potrà sostenere”.