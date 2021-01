Aprilia, impianti semaforici presto adeguati ai non vedenti

Aggiudicata la gara per circa 90.000 euro, per l’installazione e l’adeguamento degli impianti semaforici per non vedenti ad Aprilia. Nella determina si legge che: “Il fine da perseguire è la realizzazione ed adeguamento delle seguenti intersezioni alle esigenze dei non vedenti: via Nettunense /via della Stazione, via Nettunense/via Matteotti, via Nettunense/Corso Giovanni XXIII, piazza dei Bersaglieri/via De Gasperi, via Mascagni/via De Gasperi, via Marco Aurelio/Parco Comunale”.

Due nuovi semafori saranno installati, in via Nettunense/Corso Giovanni XXIII e via Marco Aurelio/Parco Comunale: quest’ultimo è davanti la scuola media Gramsci. Gli altri invece saranno adeguati o sostituiti.

L’ importo complessivo dell’opera è pari ad euro 91.075,20, finanziati per 60.000 euro, mediante finanziamento del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; per 31.075,20 euro invece tramite fondi comunali. L’appalto è stato aggiudicato all’impresa Sonet srl di Nettuno. Lo dichiara Nazareno Ferrazza presidente dell’Associazione Culturale il Mondo delle Idee.