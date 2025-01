Aprilia, in arresto con 30 grammi di cocaina

Nel pomeriggio del 7 gennaio, i Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Aprilia hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne del luogo, già noto alle forze di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’operazione è stata parte di un servizio mirato a contrastare il traffico di droga, durante il quale l’indagato è stato anche denunciato per detenzione abusiva di munizionamento.

Grazie a un’attività info-investigativa, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare, che ha portato al rinvenimento di oltre 30 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento della sostanza, un bilancino di precisione e la somma di 1.140 euro, considerata provento dell’attività illecita. Durante il servizio, è stata trovata anche una cartuccia per pistola, motivo per cui l’uomo è stato deferito in stato di libertà.Il materiale sequestrato è stato repertato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, con la sostanza stupefacente destinata ad analisi di laboratorio. Dopo aver completato le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Latina.