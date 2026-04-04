Aprilia, in auto con la droga: a casa nascondeva un kg e mezzo di cocaina

Un controllo alla circolazione stradale ad Aprilia si è trasformato, ancora una volta, in un’operazione antidroga. I carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino albanese di 30 anni. L’uomo, residente in città, è stato intercettato mentre si trovava alla guida di un’auto intestata a una società di Trento. Il suo eccessivo nervosismo durante gli accertamenti di rito ha insospettito i militari, spingendoli ad approfondire le verifiche con una perquisizione personale e veicolare che ha permesso di rinvenire 34 dosi di cocaina, per un peso di circa 23 grammi, e una piccola somma di denaro.

Il vero colpo di scena è però avvenuto durante la successiva perquisizione domiciliare. All’interno dell’abitazione del trentenne i carabinieri hanno scoperto un ingente quantitativo di stupefacente, sequestrando circa un chilo e 400 grammi di cocaina, una modica quantità di hashish e oltre 10.000 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività di spaccio. Insieme al denaro e alla droga sono stati sequestrati anche cinque bilancini di precisione e il materiale necessario per il confezionamento delle dosi. L’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.