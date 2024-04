Aprilia in festa, la signora Rodo compie 100 anni

“Un augurio speciale da parte dell’amministrazione comunale di Aprilia per la signora Francesca Rodo il lo scorso 6 Aprile ha compiuto 100 anni”.

Questo il messaggio postato sui social dall’amministrazione comunale per fare gli auguri alla concittadini Francesca, anche se molti amici e parenti la chiamano Franca, che ha tagliato lo splendido traguardo. Il sindaco Lanfranco Principi e l’assessore alla cultura Elvis Martino hanno partecipato alla festa, organizzata presso il bar Domino alla presenza di amici e famigliari. Il primo cittadino ha portato in dono la pergamena d’encomio, come ricordo di un giorno tanto significativo.